РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Свыше 100 маршрутных такси работают в подмосковном Красногорске на муниципальных маршрутах, сообщил замглавы администрации горокруга Игорь Соболев.

Очередное заседание антитеррористической комиссии горокруга состоялось в администрации. Вел заседание глава муниципалитета, председатель комиссии Дмитрий Волков. В совещании приняли участие заместители главы администрации округа, представители ресурсоснабжающих, управляющих компаний, автотранспортных предприятий.

«На территории городского округа Красногорск расположено 5 автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам, то есть коммерческим», - сказал Соболев.

Он добавил, что данные перевозчики обслуживают 14 муниципальных маршрутов, на которых работают 105 единиц автотранспорта. Всего в округе 27 маршрутов автотранспорта.

«Все автобусы оборудованы приборами спутниковой навигации «Глонасс», которые подключены к региональной навигационно-информационной системе Московской области. Это позволяет Центру безопасности дорожного движения МО контролировать пассажирский транспорт.

Волков дал поручение усилить взаимодействие по вопросам безопасности с «Мострансавто» и РЖД.