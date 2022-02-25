РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. В городском округе Дзержинский от коронавирусной инфекции вакцинировались 27 308 человек – это 48,4% от общего числа населения, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин на отчете о результатах работы за 2021 год и задачах на 2022 год.

Он добавил, что углубленная диспансеризация отдельных групп взрослого населения в Дзержинском составила 100%.

«Как я уже сказал, основная заслуга в борьбе с пандемией принадлежит нашим медикам. Мы со своей стороны стараемся поддерживать их в соответствии с президентскими и губернаторскими программами. 2 991 499 рублей было выделено в 2021 году в Дзержинском 12 врачам и 11 медицинским работникам», – сказал Будкин.

Также в 2021 году в городской округ поступили 132 единицы медицинского оборудования на общую сумму 78 312 558 рублей. Среди них – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы, система компьютерной томографии и многое другое. В ведомство больницы была передана новая машина санитарной службы.

В условиях пандемии большую помощь медикам в Дзержинской городской больнице оказали волонтеры молодежных организаций. Они отвечают на звонки горячей линии кол-центров и в данный момент участвуют в организации сборов гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. За 2021 год волонтеры отработали порядка 500 заявок от жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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