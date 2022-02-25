РИАМО - 25 фев. Бортинженер экспедиции МКС-67 Денис Матвеев рассказал, что подготовка к предстоящему полету была непростой, но он смог справиться при поддержке других членов команды.

Матвеев вошел в основной состав экипажа без дублера.

«Подготовка, наверно, проходила в том же объеме, но действительно мне было сложнее, поскольку у меня нет данного опыта. Большая подготовка проходила на базах партнеров и здесь, в России. Большое количество экзаменов в какой-то мере сложно давалось», — сказал Матвеев на пресс-конференции, посвященной запланированному на 18 марта 2022 года старту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21».

Он отметил, что благодаря поддержке от других участников экипажа подготовка для него прошла достаточно гладко. Так, на экзамене команда смогла получить достойные отметки.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-21» запланирован на 18:55 по московскому времени 18 марта.