РИАМО - 25 фев. Более 400 заявлений на выдачу электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации поступило в Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ за 5 месяцев с момента запуска этого механизма. На активированные сертификаты направлено более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба госучреждения.

Электронный сертификат - это новый платежный инструмент, при помощи которого можно получать государственную поддержку на приобретение необходимых техсредств реабилитации.

Электронный сертификат является записью в реестре государственной системы электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты «Мир» получателя. То есть для получателя электронный сертификат записывается на банковскую карту, что позволяет мгновенно оплатить выбранное изделие, соответствующее разработанной программе индивидуальной реабилитации.

Выданный сертификат содержит информацию о периоде его действия, сведения о том, какие товары, работы или услуги и в каком количестве можно приобрести с его использованием, а также предельную стоимость каждой единицы товара или услуги.

Электронный сертификат действует наряду с существующими способами обеспечения средствами реабилитации. То есть гражданин может выбрать наиболее удобный для себя способ: получить готовые изделия через Фонд соцстрахования, воспользоваться компенсацией за приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить им покупку напрямую.

Также у заявителей есть возможность при покупке доплатить из личных средств разницу в цене, если стоимость понравившегося им изделия превышает сумму, положенную по сертификату.

Воспользоваться сертификатом можно в офлайн-магазинах или мастерских, подключенных к эквайрингу, в маркетплейсе Ozon. Актуальная карта точек продаж размещена на сайте Фонда соцстрахования РФ.