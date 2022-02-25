РИАМО - 25 фев. Бронзовая медаль, полученная в одиночном турнире по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине, Татьяны Ивановой стала успехом для копилки медалей сборной Олимпийского комитета России, сообщил главный тренер сборной РФ по санному спорту Сергей Чудинов.
Он добавил, что осталось чувство недосказанности и жгучее желание реабилитироваться, идти вперед и совершенствовать результат.
«Уже прямо сейчас ведется работа на подготовку к следующим Играм», – отметил Чудинов.
Иванова заняла третье место в одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине. Всего сборная Олимпийского комитета России завоевала на Играх 6 золотых, 12 – серебряных и 14 бронзовых медалей.
Трагедия Валиевой и рекорд Большунова: итоги зимней Олимпиады‑2022 в Пекине>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии