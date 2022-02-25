РИАМО - 25 фев. Бронзовая медаль, полученная в одиночном турнире по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине, Татьяны Ивановой стала успехом для копилки медалей сборной Олимпийского комитета России, сообщил главный тренер сборной РФ по санному спорту Сергей Чудинов.

«Это успех, потому что это ровно на одну медаль больше, чем выступление на предыдущих олимпийских играх, хотя тоже нормальным полноценным выступлением не назовешь, потому что была куча ограничений», – заявил Чудинов.

Он добавил, что осталось чувство недосказанности и жгучее желание реабилитироваться, идти вперед и совершенствовать результат.

«Уже прямо сейчас ведется работа на подготовку к следующим Играм», – отметил Чудинов.

Иванова заняла третье место в одиночном турнире на Олимпиаде в Пекине. Всего сборная Олимпийского комитета России завоевала на Играх 6 золотых, 12 – серебряных и 14 бронзовых медалей.

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