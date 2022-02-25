РИАМО - 25 фев. Более 10 торговых сетей столицы присоединились к сбору товаров и продуктов для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор гуманитарной помощи проводят сети «Магнит», «Азбука вкуса», «Дикси» и другие ретейлеры, сообщает «Москва 24».

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, в настоящий момент столичный центр гуманитарной помощи беженцам Донбасса посетили более 900 москвичей. К сбору продуктов и товаров также присоединились 11 крупных компаний, в том числе торговые сети.

«В первую очередь привозят продукты питания с длительным сроком хранения, чтобы они могли доехать до получателей. На сегодняшний день горожане и компании, присоединившиеся к акции, доставили уже более 43 тыс. товаров, больше 4 тонн продуктов и 1 тыс. литров воды», – сказал Левит.

Он отметил, что чаще всего добровольцы привозят в центр продукты питания, постельное белье, средства гигиены и канцтовары. Также беженцам передают домашние тапочки, коврики и игрушки для детей.