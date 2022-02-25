РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 34 случая случая короновирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 454 случая инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 846 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 934 219 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 132 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 813 840 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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