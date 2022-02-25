РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 фев. За 2021 год городской бюджет Дзержинского вырос более чем на 60% по сравнению с 2020 годом и составил 2,41 млрд рублей, из которых 1,28 млрд – собственные доходы, сообщил глава муниципалитета Сергей Будкин.

Он представил отчет о результатах работы за прошлый год и задачи на 2022 год.

Также Будкин подчеркнул, что на территории города работает большое количество предприятий, а их объем инвестиций в 2021 году составил 5,1 млрд рублей. Лидеры по объему инвестиций: ТЭЦ-22, ООО ХСТФ «Фобос», ООО «Алпла», ООО «ТЕХНОГРУПП» и ООО «Орис Пром».

Глава горокруга добавил, что в 2022 году в городе будет создан центр развития предпринимательства.