РИАМО - 25 фев. Обладательница бронзовой олимпийской медали по санному спорту Татьяна Иванова планирует принять участие в следующих Играх в 2026 году, если позволит здоровье.

«На счет Италии и Милана я ну как бы пока ничего не говорю, остаюсь в спорте, а дальше как позволит мое здоровье. Если оно позволит мне кататься до Олимпиады 2026, то будем кататься и показывать там результаты», – заявила Иванова.

Она добавила, что в ближайшее время она будет заниматься подготовкой к чемпионату России. После его завершения она сможет отдохнуть.

Спортсменка заняла третье место в одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Всего сборная Олимпийского комитета России смогла завоевать 6 золотых, 12 – серебряных и 14 бронзовых медалей.

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