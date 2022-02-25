РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В пятницу в городском округе Мытищи состоялось традиционное совещание, посвященное рассмотрению вопросов ЖКХ и благоустройства, сообщается на сайте администрации горокруга.

По словам руководителя подразделения мониторинга содержаний территории МЦУР Ольги Соколовой, за последнюю неделю в муниципальный Центр управления регионом поступило 26 обращений по вопросам ненадлежащего содержания контейнерных площадок.

Она добавила, что большая часть обращений связана со срывом графика вывоза мусора региональным оператором.

«Зачастую срыв происходит из-за запаркованности подъездов к контейнерным площадкам. Многие паркуются прямо перед контейнерной площадкой. И нет возможности элементарно выкатить баки, чтобы их погрузить. Такая парковка недопустима», - сказала Соколова.

Оставлять машину перед контейнерной площадкой нельзя, это является административным правонарушением. Автовладельцы, нарушившие правила парковки, могут быть привлечены к административной ответственности.

Водителю, который своим транспортом заблокировал подъездные пути к контейнерной площадке, грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей для физических лиц и от 20 до 30 тыс. рублей для юрлиц.