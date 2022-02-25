РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске 4 марта обсудят предложение о присвоении городу почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести», сообщает пресс-служба администрации округа.
В 16:00 состоятся обсуждения предложения о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску.
Обсуждение пройдет на улице Кирова, 4, в здании администрации городского округа Подольск (помещение Общественной палаты). Вход со стороны концертного зала.
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