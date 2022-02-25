РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В Подольске 4 марта обсудят предложение о присвоении городу почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести», сообщает пресс-служба администрации округа.

В 16:00 состоятся обсуждения предложения о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску.

Обсуждение пройдет на улице Кирова, 4, в здании администрации городского округа Подольск (помещение Общественной палаты). Вход со стороны концертного зала.