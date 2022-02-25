РИАМО - 25 фев. Олег Рябов, объявленный в международный розыск по обвинению в вымогательстве после запроса ГУ МВД России по Московской области, был экстрадирован из Испании в Россию, сообщает пресс-служба регионального главка.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Вымогательство».
Олег Рябов уехал из России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В мае минувшего года он был задержан в Испании. В пятницу его передали российским правоохранителям для доставки в Москву.
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