РИАМО - 25 фев. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 3 жителей городского округа Подольск, которые похищали и угрозами заставляли работать на себя людей с инвалидностью. Заключение передано в Подольский городской суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Своих жертв мужчины находили в реабилитационных центрах столицы, Калужской и Московской области и увозили в Подольск, где незаконно удерживали в арендуемом доме, истязали и заставляли попрошайничать.

Все полученные деньги они отбирали. За период деятельности группировки с мая 2018 года по март 2021 года их жертвами стали 6 мужчин.

По уголовному делу им вменяется статья 126 УК РФ (похищение человека группой по сговору с применением оружия из корыстных побуждений), статья 127.2 (использование рабского труда с применением насилия), статья 117 УК РФ (истязание и пытки группой лиц), статья 163 УК РФ (вымогательство), статья 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью) и статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В рамках расследования было проведено более 40 допросов, более 20 экспертиз. Несмотря на активное противодействие обвиняемых следствию была собрана доказательная база, которую передали в суд.