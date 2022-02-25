РИАМО - 25 фев. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Рузского городского округа проводит торги по аренде нежилого помещения свободного назначения площадью 26 кв. м в городе Руза на ул. Ульяновской, д. 5, сообщает пресс-служба комитета.

Объект предлагается в аренду на 10 лет по начальной цене годовой арендной платы 131 560 рублей.

Помещение расположено на цокольном этаже многоквартирного дома, в центральном районе города. В районе его локации хорошо развита транспортная и социально-коммерческая инфраструктура. В шаговой доступности несколько остановок общественного транспорта.

Учитывая удачное расположение помещения и высокую проходимость места, будущий арендатор может открыть свой магазин, заниматься оказанием бытовых услуг населению или использовать имущество в личных целях.

Заявки на аукцион принимаются до 28 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 74192). Аукцион состоится 31 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

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