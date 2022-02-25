РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске прошел первый областной слет участников регионального проекта «Подмосковный PRE-school: стандарт детского сада», в нем приняло участие 200 руководителей образовательных организаций Подмосковья, сообщил организатор мероприятия.

Слет прошел в пятницу в микрорайоне Кузнечики в школе №35. В нем поучаствовала первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова.

«Реализацию проекта начали в ноябре 2021 года, активную работу в январе-феврале текущего года. В настоящее время на территории Подмосковья уже 101 образовательная организация начала работать по системе Preschool. В том числе 5 в Подольске, столько в области еще нигде нет. Охвачено более 1 тыс. воспитателей и 10 тыс. воспитанников. В Подольске прошел первый слет, надеюсь, что будут еще. На нем обменялись опытом, работали разные методические площадки», - сказала Михайлова.

По ее словам, с 1 сентября в регионе системой Preschool охватят еще 100 детсадов. В дальнейшем планируется присоединять по 100 учреждений в год. Пока детские сады работают в пилотной системе. Организаторы должны посмотреть, как внедряется система, отработать нюансы.

«Все-таки это педагогика и дети, с плеча рубить нельзя. Поэтому внедряем постепенно. Вообще для участия в программе мы проводили конкурс, по заявкам отобрали 100 первых садов», - добавила Михайлова.

Участникам вручили перечень функциональных комплектов для формирования развивающей предметно-пространственной среды. По нему учителя могут выбрать и приобрести новейшие разработки для развития детей.

Из бюджета Московской области ежегодно на каждого школьника выделяют 1 тыс. 650 рублей. На эти деньги педагоги уже покупали комплекты по экспериментированию, робототехнике и многое другое. Часть образцов можно было увидеть на областном слете. Например, уникальное учебное оборудование, конструкторы и мультифункциональные столы для развивающих игр ОАО «Просвещение» и ТД «Просвещение-Регион».

Во время слета провели 6 мастер-классов. В том числе показали, как работает мультстудия «Я творю мир» дошкольного отделения 2, развивают инженерное мышление и изучают основы программирования посредством использования конструктора «Технолаб» и мини-роботов Bee-bot отделения 1 гимназии №7. Педагоги узнали, как проводят эксперименты с живой и неживой природой в дошкольном отделении 1 школы №35, проводят логико-математические игры для самовыражения детей МДОУ ЦРР детского сада №19 и многое другое.