РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 фев. Антитеррористическую защищенность социальных объектов подмосковного Красногорска обсудили в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Очередное заседание антитеррористической комиссии горокруга состоялось в администрации. Вел заседание глава муниципалитета, председатель комиссии Дмитрий Волков. В совещании приняли участие заместители главы администрации округа, представители ресурсоснабжающих, управляющих компаний, автотранспортных предприятий.

Замглавы администрации округа Наталья Тимошина доложила, что все образовательные организации в округе оснащены камерами видеонаблюдения. На всех объектах организованы посты охраны, один сотрудник ЧОП обязательно несет круглосуточное дежурство.

«В каждой образовательной организации есть замдиректора по безопасности, который осуществляет контроль за пропускным режимом», - добавила Тимошина.

По словам начальника управления культуры, туризма и молодежной политики Галины Ковалевой, все учреждения культуры округа имеют паспорта безопасности. Во всех есть системы видеонаблюдения. Так, в ДК «Подмосковье», где часто проводятся массовые мероприятия и бывает наибольшее число детей-воспитанников творческих студий одновременно, по периметру установлено 48 камер.

Паспортами безопасности обеспечены также все спортивные объекты округа, об этом сообщила представитель профильного управления администрации.

«Проведены беседы с персоналом по вопросам безопасности, проводятся занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, организуются встречи с представителями правоохранительных органов, МЧС и силовых структур», - отметила представитель.

Волков поручил руководителям направлений не терять бдительности и уделять внимание антитеррористической защищенности не только муниципальных, но и коммерческих объектов.