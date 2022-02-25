РИАМО - 25 фев. В подуличном переходе станции метро «Нагатинская» в Москве мужчина избил пассажира метро. Правоохранители задержали подозреваемого на той же станции, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Из-за малозначительного повода между пассажирами произошел конфликт, который перерос в драку. Нападавший нанес оппоненту удары в голову и тело, а затем сбежал.

Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам полиции на станции. Потерпевшему также была оказана медпомощь, затем он был отпущен домой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого.

«Оперативниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в нанесении побоев пассажиру задержан 19-летний приезжий», – заявила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.