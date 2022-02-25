РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Люберецкие спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности тонкого льда на водоемах в связи с резкой сменой температуры, сообщили в территориальном управлении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ежедневно спасатели проводят разъяснительные беседы с жителями горокруга и рассказывают о правилах поведения на льду. В период резких перепадов температур горожанам рекомендуют воздержаться от зимней рыбалки.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.