РИАМО - 25 фев. Герой РФ, командир ТПК «Союз МС-21» Олег Артемьев заявил, что готов участвовать в заседаниях Московской городской думы с Международной космической станции.

«Я буду стараться участвовать в заседаниях Мосгордумы. С какими сложностями я столкнусь, я пока не знаю. Мне не у кого спросить. Пока такого опыта не было», – заявил Артемьев.

По его словам, депутаты Мосгордумы готовятся к заседаниям не в день их проведения, а заранее. Артемьев выразил надежду, что ему будет хватать времени на подготовку, и он сможет взвешенно аргументировать свою точку зрения в дискуссиях с другими депутатами.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-21» отправится на МКС 18 марта 2022 года. Туда вместе с Артемьевым полетят российские космонавты Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

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