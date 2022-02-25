РИАМО - 25 фев. Герой России, командир МКС-67, командир ТПК «Союз МС-21» Олег Артемьев заявил, что готов принимать участие в заседаниях Мосгордумы с Международной космической станции.

«Я буду стараться участвовать в заседаниях Мосгордумы. С какими сложностями я столкнусь, я пока не знаю. Мне не у кого спросить. Пока такого опыта не было», — заявил Артемьев.

Он добавил, что депутаты готовятся к заседаниям не в день их проведения, а заранее. Артемьев выразил надежду, что ему будет хватать времени на подготовку, и он сможет взвешенно аргументировать свою точку зрения в дискуссиях с другими депутатами.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года. Вместе с Артемьевым на МКС отправятся два космонавта «Роскосмоса» Денис Матвеев и Сергей Корсаков.