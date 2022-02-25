РИАМО - 25 фев. Герой России, командир МКС-67, командир ТПК «Союз МС-21» Олег Артемьев заявил, что готов принимать участие в заседаниях Мосгордумы с Международной космической станции.
Он добавил, что депутаты готовятся к заседаниям не в день их проведения, а заранее. Артемьев выразил надежду, что ему будет хватать времени на подготовку, и он сможет взвешенно аргументировать свою точку зрения в дискуссиях с другими депутатами.
Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-21» запланирован на 18 марта 2022 года. Вместе с Артемьевым на МКС отправятся два космонавта «Роскосмоса» Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
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