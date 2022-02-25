РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Депутат совета Люберец от «Единой России», директор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов обсудил с руководителем отделения Ассоциации председателей советов МКД в округе Алексеем Щедровым новый формат электронного голосования собственников жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

«Подобный формат взаимодействия жильцов многоквартирных домов существует на платформе ЕИАС ЖКХ Московской области. Дистанционно можно проводить собрания собственников для решения важных вопросов, касающихся управления, содержания и ремонта общего имущества», - сказал Щедров.

Он уточнил, что проведение таких мероприятий через Единую информационно-аналитическую систему возможно в домах, внесенных в соответствующий реестр. В люберецкой Ассоциации председателей советов МКД числится порядка 100 домов.

«С населением предстоит провести большую разъяснительную работу об удобстве нового формата взаимодействия. Наиболее значимые вопросы будут вынесены на голосование в каждом отдельном доме. Эта работа рассчитана на целый год», - сказал Азизов.

До электронного собрания жителям необходимо провести очную встречу и принять решение об использовании платформы ЕИАС ЖКХ МО. Также следует выбрать администратора будущих электронных собраний.

«Все особенности перехода на дистанционный формат работы мы будем доносить до жителей в том числе и в рамках «Школы грамотного потребителя». Именно для разъяснительной работы и налаживания контакта населения и коммунальных служб реализуется данный проект», - подытожил Азизов.