РИАМО - 25 фев. В 19:00 1 марта в магазине «Читай-город» в торговом центре «Европейский» в столице пройдет творческая встреча с автором популярных янг-эдалт романов о первой любви Асей Лавринович, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Книги Лавринович изданы общим тиражом в 160 тыс. экземпляров. Каждый ее новый роман становится хитом сразу после выхода. Секрет популярности молодой писательницы заключается в простом стиле и реалистичных историях героев, похожих на самих читателей — юных, дерзких и свободных.

В ходе встречи Лавринович представит начало своей первой дилогии — роман «Не дружи со мной». В этой истории речь пойдет о двух лучших друзьях и их запутанных отношениях. Паша и Полина дружат 6 лет, еще со школы. У девушки есть страшный секрет: она влюблена в своего приятеля и не знает, как ему признаться. Ситуация становится сложнее, когда Паша просит Полину помочь ему понравиться университетской красавице Ульяне, от которой он без ума.

Посетители встречи смогут задать автору вопросы, получить книжную новинку первыми и взять у Лавринович автограф. Автор также расскажет, чем вдохновлялась при создании романа и когда ждать продолжение истории.