РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В Мытищинской городской клинической больнице под руководством заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Максима Максимова прошло совещание, посвященное предстоящему вводу в эксплуатацию новой поликлиники в мкрн 16, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Как отметила заведующая поликлиникой №2, депутат совета депутатов Мытищ Любовь Кикоть, в ходе совещания рассматривались вопросы работы отделений нового медицинского учреждения, оснащения его оборудованием, лицензирования, штатного расписания.

Новая поликлиника будет предназначена для взрослого населения и рассчитана на 604 посещений в смену.