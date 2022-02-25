РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 фев. Для повышения надежности энергоснабжения потребителей городского округа Щелково планируется провести ремонт более 54 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-20 кВ и 41 трансформаторной подстанции и распределительных пунктов, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

Особое внимание будет уделяется расчистке трасс и просек вдоль воздушных линий электропередачи. В текущем году энергетики Восточных электрических сетей на территории Щелкова расчистят от древесно-кустарниковой растительности свыше 62 га просек. Это позволит снизить вероятность падения веток и деревьев на провода в случае неблагоприятных погодных условий и природных аномалий, тем самым обеспечив бесперебойность электроснабжения.

Для исключения и сокращения времени обесточивания потребителей во время проведения работ в действующих электроустановках энергетики ПАО «Россети Московский регион» активно внедряют новый вид работ на ВЛ 0,4-10 кВ без снятия напряжения. Также специалисты компании сокращают время обесточивания потребителей при техническом обслуживании оборудования с помощью передвижных электроустановок обратной трансформации 0,4/10(6) кВ и сервисных кабельных линий временного электроснабжения напряжением 6-10 кВ.

Энергетики уже приступили к выполнению мероприятий ремонтной программы. Основная часть работ будет выполнена в период после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед стартом следующего.