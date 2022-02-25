РИАМО - 25 фев. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%, сообщает Газета.ru.

Согласно положениям документа, с 1 января по 1 октября 2022 года к пенсиям граждан, несших военную службу, прибавится ежемесячная доплата в размере 8,6% от существующего пособия.

Прибавка к пенсии будет выплачиваться как бывшим военнослужащим, так и сотрудникам МВД, МЧС, Росгвардии и прочих силовых структур. Всего повышенные выплаты получат 2,6 млн человек.

Идея индексации на пенсий для военных пенсионеров принадлежит Владимиру Путину, ранее он поручил подготовить соответствующий законопроект кабинету министров. Закон был принят Госдумой 16 февраля и одобрен Советом Федерации 22 февраля.

Изначально предполагалось, что пенсии военнослужащих будут увеличены на 4% в октябре 2022 года, однако с ростом уровня инфляции до 8,39% возникла необходимость в пересмотре целевого показателя.

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