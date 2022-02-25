РИАМО - 25 фев. Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения ретейлером DNS цен на товары, об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов будут приниматься меры антимонопольного регулирования. Подобные недобросовестные практики будут пресекаться.

Ранее глава компании DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что рост цен на комплектующие и гаджеты вырос примерно на 30% и объяснил, что «такова реальность». По его словам, непонятно, как будут происходить поставки в условиях санкций на технологическое оборудование.

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