РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец в рамках рейда «Пешеходный переход» с 28 февраля по 6 марта проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Переход дороги в неустановленном месте нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Также среди причин ДТП – отсутствие световозвращающих элементов у пешеходов, отсутствие освещения, перильных ограждений в необходимых местах.

Госавтоинспекция просит горожан переходить дорогу внимательно. Переходя по «зебре» с велосипедом, самокатом и иным транспортным средством, нужно с него слезть.

За нарушение ПДД пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Для водителей, не уступивших пешеходам или велосипедистам дорогу, предусмотрен административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.