РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Депутат Мособлдумы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте Лидия Антонова в поселке Октябрьский Люберец посетила детский сад №12, в котором проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также вместе с заместителем председателя Общественной палаты Московской области Петром Ульяновым и руководителем партийной фракции в совете депутатов Люберец Александром Шлапаком Антонова встретилась с начальником управления образованием администрации Люберец Викторией Бунтиной и заведующей детским садом №12 Татьяной Ермолицкой.

«Открытый конкурс на выполнение работ прошел в электронном формате в начале февраля, его итоги подведут 4 марта. Капитальный ремонт требуется провести в довольно короткие сроки. Поэтому очень важны четкая организация и постоянный контроль. Его на постоянной основе ведут партийцы в рамках проекта «Новая школа». Планируется, что отремонтированный детский сад примет детей уже 1 сентября 2022 года», – сказала Антонова.

Бунтина добавила, что детский сад №12 рассчитан на 155 мест. В настоящее время он не функционирует – в связи с запланированным капитальным ремонтом дети переведены в детсад №18.

Кроме того, Антонова рассказала об итогах своей работы в составе подмосковного парламента в 2021 году, о перспективах развития сферы образования в горокруге. С родителями обсудили вопросы благоустройства территории детского сада, оснащения новым оборудованием. Оно также запланировано в процессе реализации госпрограммы.