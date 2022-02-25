РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. До конца 2023 года в городском округе Люберцы планируется завершение строительства московского водовода от поселка Томилино до поселка Октябрьский протяженностью более 7 км, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Это позволит обеспечить чистой питьевой водой более 42 тыс. человек, 12 объектов образования и 3 объекта здравоохранения. Сроки окончания работ – конец 2023 года», – сказал Ружицкий.

По его словам, в текущем году разработают проектную документацию для реконструкции еще 3 водозаборных узлов.

«По программе «Чистая вода» завершили строительство повысительной водопроводной насосной станции мощностью 10 тыс. кв. м/сутки на улице Московской у дома №1. Благодаря строительству ПВНС качественной московской водой обеспечено более 15 тыс. жителей центральной части города Люберцы», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что за счет средств «Люберецкого Водоканала» реконструирован ВЗУ-16, обеспечивающий водой более 10 тыс. жителей северной части Люберец. Проведена замена насосного оборудования и трубопроводов. С момента постройки, с 1965 года, на объекте не проводился капитальный ремонт.