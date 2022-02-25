РИАМО - 25 фев. За прошедшие сутки на территории Московской области выявили 1846 случаев заболевания коронавирусом. Однако в 7 населенных пунктах региона не было зафиксировано ни одного случая заражения, в том числе в Звездном городке, Лосино-Петровском, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Рошале и Серебряных Прудах. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

По 1 случаю заболевания коронавирусом выявили в Зарайске, Власихе, Красноармейске, Шаховской и Протвине, по 2 – в Коломне и Луховицах, по 3 – в Дмитровском округе, Можайском округе, Пущине и Ступине, по 4 – в Реутове и Котельниках, по 6 – в Жуковском и Лотошине, 9 – в Бронницах, по 10 – в Рузском округе и Лобне, по 11 – в Электрогорске и Черноголовке.

По 13 случаев – в Волоколамском округе, Талдомском округе и Шатуре, по 16 – в Чехове и Воскресенске, 17 – в Дзержинском, 18 – в округе Пушкинский, 19 – в Ивантеевке, 22 – в Электростали, по 23 – в Дубне, Егорьевске и Клину, 26 – в Лыткарине, по 29 – в Долгопрудном, Домодедове и Кашире, 29 – в Краснознаменске, 34 – в Щелкове, 35 – в Павловском Посаде, 39 – во Фрязине.

45 случаев коронавируса – в Солнечногорске, 49 – в Люберцах, 51 – в Балашихе, 53 – в Богородском округе, 56 – в Орехово-Зуевском округе, по 57 – в Серпухове и Подольске, 62 – в Сергиево-Посадском округе, 66 – в Истре, 75 – в Химках, 95 – в Ленинском округе, 99 – в Королеве.

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Мытищах (104), Красногорске (121), Раменском округе (144) и Одинцовском округе (154).

С начала пандемии в Московской области выявили 934 219 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 132 человека. Выздоровели и выписались 813 840 человек.

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