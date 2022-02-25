РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. В Мытищинском отделе ГИБДД состоялось заседание круглого стола на тему: «Повышение уровня безопасности пассажирских перевозок на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», сообщается на сайте администрации горокруга.

Цель мероприятия – выработка плана принятия дополнительных мер, не входящих в компетенцию Госавтоинспекции, направленных на повышение транспортной дисциплины водителей организаций. При этом речь идет не только о выполнении требований законодательства в этой области, но и о формировании активной позиции предприятий-перевозчиков в выполнении ряда рекомендаций ГИБДД.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы: осуществление скрытого патрулирования госинспекторами ОТН ГИБДД в целях выявления нарушений ПДД на маршруте движения автобусов и маршрутных ТС; необходимость оснащения подвижного состава видеорегистраторами и видеонаблюдением внутри салонов ТС для фиксации нарушений ПДД либо исключения вины водительского состава, а также в целях антитеррористической защищенности пассажиров.

Также обсудили комплекс мер, направленных на взаимообмен информацией о нарушениях.