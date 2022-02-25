Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Фондовый рынок ответил на это рекордным падением, а Запад – новыми санкциями. Как развиваются события и что на данный момент известно о ситуации, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

По итогам первого дня специальной военной операции в Министерстве обороны России отметили, что российские военные выполнили поставленные перед ними задачи.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», – рассказал в четверг в видеообращении представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также российские десантники 24 февраля взяли под свой контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Как утверждает Конашенков, радиационный фон на станции остается в норме, а персонал АЭС продолжает обслуживать объект в обычном режиме.

По данным Министерства обороны РФ, сопротивление при контрнаступлении группировок войск Донецкой и Луганской народных республик оказывают в основном отряды националистов. Украинские военнослужащие, в свою очередь, стараются уклониться от столкновений и готовы покинуть зону операции без оружия. В частности, 25 февраля в районе острова Змеиный Одесской области сложили оружие 82 украинских военнослужащих. Всего по данным на 25 февраля сдались более 150 военных Украины, сообщают в Минобороны РФ.

В четверг российские вооруженные силы вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В их число вошли 11 аэродромов, три командных пункта, один пункт базирования военно-морских сил, 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и Бук-М1. Всего по состоянию на 11:20 пятницы российские войска вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

В пятницу днем Минобороны РФ рассказало об успешной высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева 24 февраля. В результате соединения групп войск Киев оказался блокированным с запада. Министерство обороны сообщает, ссылаясь на данные разведки, что на площади Шевченко в Киеве установили реактивные системы залпового огня «Град».

Также стало известно, что Чернигов заблокирован подразделениями вооруженных сил РФ. Российские военнослужащие принимают необходимые меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

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Военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны. Помимо этого, он заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации граждан. Утром 25 февраля глава Украины написал в своем блоге в Twitter о том, что он обратился к «бухарестской девятке» (Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии) за оборонной помощью.

«Вместе мы должны усадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция», – подчеркнул Зеленский.

В видеообращении, опубликованном днем 25 февраля, Владимир Зеленский заявил, что у Европы есть достаточно сил, чтобы остановить происходящее. Президент Украины предложил отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, аннулировать европейские визы для россиян. Помимо этого, Зеленский снова заявил о своем желании начать переговорный процесс.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский уехал в бункер, поскольку российские войска находятся близко к столице Украины.

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Реакция европейских стран

В ответ на старт спецоперации Запад начал вводить санкции против России уже 24 февраля. Латвия и Чехия заявили о прекращении выдачи виз россиянам. Великобритания прежде всего заморозила активы банка ВТБ в стране, а также запретила посадку самолетов компании «Аэрофлот» на своей территории. Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о запрете экспорта в Россию технологий двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать как для мирных целей, так и для военных. Под санкции попали и Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, «Ростех» и «Уралвагонзавод». Санкции коснулись ряда физических лиц, связанных с крупными компаниями и государственными структурами. Еще Британия ввела ограничения на суммы вкладов для россиян в своих банках.

«Санкции также будут наложены на Белоруссию за ее роль в нападении на Украину», – отметил в ходе своего выступления в четверг Борис Джонсон.

Евросоюз в целом тоже намерен расширить санкции в отношении РФ. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций затронет 70% рынка банковских услуг России. Таким образом, санкции отрежут РФ доступ к большинству важных рынков капитала.

«Вторая часть санкций затронет энергетический сектор – ключевую экономическую область, которая приносит особую выгоду РФ. Наш запрет на экспорт ряда товаров ударит по нефти, сделав невозможным для России модернизацию НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов – прим. ред.)», – подчеркнула фон дер Ляйен.

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Санкции США, Канады и Японии

На спецоперацию на Украине отреагировали и в США. Там тоже решили внести банк ВТБ в санкционный список вслед за Великобританией. Блокирующие санкции распространят на банк «ФК Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. В отношении Сбербанка и его «дочек» в США ввели менее жесткие ограничения: американские банки не будут замораживать средства Сбербанка, если они окажутся в их зоне досягаемости, как это будет с ВТБ, а просто будут отклонять транзакции. В США в течение 30 дней должны будут закрыть корреспондентские счета Сбербанка. Также в Америке вводят запрет для инвесторов на покупку новых облигаций 13 российских компаний: Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, «Газпрома», «Ростелекома», «АЛРОСа», РЖД и других. Помимо этого, в США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России.

Президент США Джо Байден в ходе своей речи 24 февраля рассказал, что Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7 планируют ограничить возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах. При этом Байден подчеркнул, что пока Россию не будут отключать от SWIFT. Ранее в четверг использовать такую меру против РФ призывал президент Чехии Милош Земан.

Канада тоже заявила о введении санкций против России. Ограничения коснутся российских банков (Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и других), крупных российских компаний («Газпрома», РЖД, «Транснефти» и прочих), ряда физических лиц, а также Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния России.

Япония прекращает выдавать визы россиянам на фоне обострения ситуации на Донбассе. Также в Японии замораживают активы финансовых организаций, вводят запрет на экспорт товаров, которые можно использовать в военных целях, и ограничивают экспорт полупроводников российским компаниям, связанным с военной отраслью. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Шторм на рынке

Российский рынок акций в четверг рекордно обвалился на фоне начала спецоперации в Донбассе. Такого снижения индексов еще не было за всю историю его существования: индекс Мосбиржи в наиболее критический момент просел на 45,4%, а индекс РТС упал на 49,5%. Большие потери понесли бумаги «Газпрома», «Детского мира», Сбербанка и ряда других российских компаний. При этом утром 25 февраля российский рынок акций начал резко расти: по состоянию на 12:30 индекс Мосбиржи замедлил падение до 29,17%, а индекс РТС – до 33,22%.

Банк России в четверг принял решение начать валютные интервенции для стабилизации ситуации в экономике. Помимо этого, регулятор запретил короткие продажи на финансовом рынке, чтобы защитить инвесторов, снизить риски и ограничить чрезмерную волатильность рубля.

Также в четверг в правительстве РФ заявили, что аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приостановлены на ближайшие недели. Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу, а с 13:10 25 февраля она приостановила торги американскими акциями.

Центральный Банк делает все возможное для стабилизации национальной валюты. На 16:00 курс доллара составил 86,92 рубля, а курс евро – 97,76 рубля.

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Спорт и политика

Международные спортивные организации начали отменять соревнования, которые должны были пройти на территории России.

Уже известно, что этап Кубка мира по натурбану (скоростной спуск на санях по естественной трассе – прим. ред.), который должен был пройти на Воробьевых горах с 25 по 27 февраля, не состоится. Также отменен этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области, запланированный на 26 и 27 февраля. Международная федерация лыжного спорта заявила об отмене проведения оставшихся этапов Кубка мира нынешнего сезона в России. Финал соревнований должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта.

Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года решили перенести во Францию – ранее это событие планировали провести в Санкт-Петербурге 28 мая.

Президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин сообщил, что чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе могут перенести из России. Мероприятия должны были пройти в Москве с 15 по 30 августа.

Также стало известно об отмене Гран-при России «Формулы-1», который должен был состоятся в Сочи. Об этом сообщили на сайте «королевских гонок».

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