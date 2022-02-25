РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. В текущем году в городском округе Люберцы планируется капитальный ремонт 101 многоквартирного дома, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда в фокусе внимания. На этот год запланировали замену 37 лифтов в 12 домах и капитальный ремонт 101 МКД», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в прошлом году капитально отремонтировали 42 МКД и 230 подъездов, а также заменили в 19 домах 82 лифта старше 25 лет.