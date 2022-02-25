РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. На прошлой неделе с помощью мобильного приложения «Народный инспектор» в городском округе Мытищи было зафиксировано 149 автомобилей, преграждавших спецтехнике путь для вывоза отходов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Транспортные средства были припаркованы в недопустимой близости к контейнерным площадкам по следующим адресам: ул. Колпакова, д. 32 А, ул. Коминтерна, ул. Заречная, поселок Мебельной Фабрики, ул. Юбилейная, д. 10, проспект Астрахова, д. 10.

Согласно кодексу Московской области об административных правонарушениях, размер штрафа за автопомехи для физлиц составляет от 3 до 5 тыс. рублей, должностных и юридических лиц – от 5 до 30 тыс. рублей.

С помощью приложения «Народный инспектор» жители Подмосковья могут привлекать нарушителей к ответственности. Отправлять сообщения о нарушениях можно с помощью приложения или через портал «Добродел».