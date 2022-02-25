РИАМО - 25 фев. Правоохранители ищут подростка, который вместе с другим ребенком спустился в реку с Восточного моста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Подростки 13 и 14 лет спустились в реку в районе Южное Тушино. Как заявили очевидцы, один из них уронил в реку предмет. Дети попытались достать его из воды.

В результате один из юношей смог выбраться из воды, медики госпитализировали его. Поиски второго несовершеннолетнего в данный момент продолжаются.

Прокурутара следит за ходом процессуальной проверки по факту происшествия. На месте работает Тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков.