РИАМО - 25 фев. Опубликована закупка на капительный ремонт акушерско-гинекологического корпуса ГАУЗ МО «Дубненская городская больница», сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить работы на объекте планируется в 2022 году.

В Московской области работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Там можно получить информацию о необходимых документах, которые нужны в роддоме, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге. А еще через call-центр можно записаться на прием к специалисту.

Телефон единого call-центра региона: 8 (800) 550-30-03. Он работает каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.