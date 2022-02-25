РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В текущем году в Подольске по проекту «Социальная газификация» планируют газифицировать 20 населенных пунктов, сообщил и. о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

Это деревни Кутьино, Булатово, Федюково, Новогородово, Новоколедино, Гривно, Слащево, Луковня, Лаговское, Романцево, Матвеевское, Валищево, Яковлево, Хряслово, Меньшово, Лучинское, поселки Дубровицы, Поливаново, МИС, село Сынково.

«В городском округе Подольск воспользоваться масштабной программой смогут жители 71 населенного пункта. Газ бесплатно проводят до границы земельного участка, а от забора до дома – за счет собственника по приемлемым ценам», – написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Догазификация рассчитана до 2027 года. Собственники домовладений в любое время могут направить заявку на газификацию. В том числе на сайте госуслуг и в офисах МФЦ, на официальном портале Единого оператора газификации, в АО «Мособлгаз» на сайте, в офисах, в мобильных офисах и почтовым отправлением.

В 2021 году удалось завершить работы в 50 населенных пунктах.

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении «Власть для человека» обратил особое внимание жителей Подмосковья на реализацию масштабного президентского проекта «Социальная газификация».

Задать любые вопросы о программе социальной газификации можно по телефону горячей линии: 8(800)100-75-75.

Стало известно, какие задачи «Социальной газификации» выполнят в Подмосковье в 2022 году>>