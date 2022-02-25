РИАМО - 25 фев. Президент РФ Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров на фоне военной спецоперации в Донбассе.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путинговорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в российскую делегацию войдут представители Минобороны и МИД, а также члены администрации президента.

О своем решении начать спецоперацию в Донбассе президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. По военным объектам Украины были нанесены ракетные, авиационные и артиллеристские удары. Минобороны РФ заверило, что мирным жителям Украины ничего не угрожает.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что решение провести военную спецоперацию на Украине — желание освободить украинский народ от гнета.

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