РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 фев. Общественные организации городского округа Мытищи при поддержке совета депутатов с 26 февраля проводят сбор гуманитарной помощи для беженцев из ЛНР и ДНР, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В связи со сложившейся обстановкой в округе организован сбор гуманитарной помощи беженцам.

В пункте сбора принимаются: сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей от О до 3 лет); детское питание (смеси, каши, пюре, соки); пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки); товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки); товары по уходу за лежачими пожилым людьми (подгузники, пеленки, салфетки); постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенце, резиновые тапочки).

Также принимаются: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки); бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители); одежда для взрослых и детей (от 0 до 14); детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки); средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

Адрес сбора гуманитарной помощи: г. Мытищи, ул. Семашко, д. 49/8 (1 подъезд). Среда — с 15:00 до 19:00, суббота — 10:00 до 15:00. Телефоны для связи: 8(903)724-63-32, 8(926)852-60-79.