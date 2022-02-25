РИАМО - 25 фев. В 22 больницах Московской области, которые на период пандемии были перепрофилированы во временные инфекционные центры, возвращаются к прежнему режиму работы. Более 3,1 тыс. коек будут снова использоваться для оказания плановой помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Сейчас мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали», – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что к плановому приему пациентов возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы региона.

Сейчас в регионе развернуто около 8,5 тыс. коек для лечения Covid-пациентов.

Перед возобновлением планового приема пациентов в подмосковных больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медобследование.

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