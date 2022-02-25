РИАМО - 25 фев. Граждане, купившие билет, но не совершившие полет по форс-мажорным обстоятельствам, могут вернуть деньги или перенести дату вылета – для этого нужно обратиться к авиаперевозчику, на рейс которого был куплен билет, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно правилам воздушных перевозок пассажиров, в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки либо выполнения рейса не по расписанию - плата за купленный билет подлежит возврату пассажиру.

Кроме того, пассажиры отмененных рейсов могут обменять билеты на другие даты. Чтобы сделать это или вернуть деньги за билет граждане должны обратиться с соответствующим заявлением к перевозчику или агенту, у которого были приобретены билеты.

Дополнительную консультацию, а также при необходимости помощь в составлении заявления к перевозчику/агенту можно получить по телефону горячей линии Управления столичного Роспотребнадзора: 8(495) 687-36-60. Также информацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.

В четверг, 24 февраля, из-за сложной ситуации на Донбассе в аэропортах Московского региона задержали и отменили более 200 рейсов. Все перелеты в южные города РФ были отменены.

По состоянию на утро пятницы в аэропортах Московского региона задержали или отменили более 170 рейсов.