РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В текущем году начнутся работы по проектированию очистки реки Гнилуши в Домодедове, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«В 2022 году планируем очистку береговой линии пруда Совхозный в селе Растуново. <…> Еще одна хорошая новость: министерство экологии Московской области подтвердило, что в 2022 году начнутся работы по проектированию очистки реки Гнилуши», - сказал Ежокин.

Также в прошлом году в программу реабилитации включили реку Пахру.