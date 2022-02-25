РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В текущем году начнутся работы по проектированию очистки реки Гнилуши в Домодедове, сообщил глава округа Михаил Ежокин.
Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.
«В 2022 году планируем очистку береговой линии пруда Совхозный в селе Растуново. <…> Еще одна хорошая новость: министерство экологии Московской области подтвердило, что в 2022 году начнутся работы по проектированию очистки реки Гнилуши», - сказал Ежокин.
Также в прошлом году в программу реабилитации включили реку Пахру.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии