РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в Домодедове из ветхого и аварийного жилья переселили более 5 тыс. человек, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«В прошлом году мы ввели новые жилые дома. Это последний дом застройщика «Лидер-групп Домодедово» в ЖК «Город счастья» и дом застройщика «Гюнай» на улице Текстильщиков в микрорайоне Западный. В новую застройку были переселены и жители ветхого и аварийного фонда. <…> Благодаря строительной компании («Гюнай» – ред.) было переселено более 5 тыс. жителей нашего округа», – сказал Ежокин.

Он добавил, что в Домодедове в 2021 году введено в эксплуатацию более 350 тыс. кв. м жилья, что на 87% больше, чем в 2020 году.