РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В течение минувшего года для детей появились пространства на 50 сельских территориях Домодедова, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«По программе губернатора установили 5 детских площадок. Мы получили много обращений от жителей сельских отдаленных территорий, частного сектора по установке детских игровых элементов. <...> Совместно с министерством благоустройства приняли решение, что будем устанавливать детские игровые элементы там, где есть подходящая территория. В 2021 году на 50 сельских отдаленных территориях появились новые пространства для детей», - сказал Ежокин.

Он добавил, что также в округе в прошлом году благоустроили 22 двора.