РИАМО - 25 фев. На сайте ГУ МВД России по Москве опубликовано видео, как девушка бросает бутылку с зажигательной смесью в полицейских. Это произошло вечером 24 февраля в центре Москвы во время проведения несакционированной акции.

На кадрах видно, как девушка бросает горящую бутылку в сторону полиции и прохожих. Затем ее задерживают правоохранители.

Ранее в ГСУ СК РФ по Москве сообщали, что 22-летняя девушка задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Девушка признала вину и рассказала, что зажигательную смесь изготовила сама. Следствие ходатайствует перед судом об ее аресте.