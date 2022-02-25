РИАМО - 25 фев. В этом году специалисты проведут работы по капитальному ремонту жилого дома Наркомлегпрома, расположенного на Большой Дмитровке в центре столицы, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом был построен в 1936 году для работников Народного комиссариата легкой промышленности. В 2022 году постройку ожидает обновление.

Особое внимание при капремонте специалисты намерены уделить фасаду здания. Его тщательно расчистят, а также приведут в порядок колонны лоджий и пилястры. Затем главный фасад окрасят в светло-бежевый цвет, а дворовый - в цвет слоновой кости.

Кроме того, рабочие заменят старые рамы на новые из аналогичного материала. Таким образом, зданию будет возвращен исторический облик.

Внутри дома специалистам предстоит провести замену инженерных систем, в том числе обновить сети электроснабжения и магистрали отопления. Также будут отремонтированы кровля здания и подвальные помещения.