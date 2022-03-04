РИАМО – 4 мар. В январе 2022 года была проведена модернизация пневматической линии на НПП «Фолтер». Предприятию был нужен новый азотный генератор с надежной и качественной подачей промышленного газа. Выбор оборудования был осложнен жесткими требованиями к техническим характеристикам. Помощь в реализации проекта оказала ГК «ЭнергоПроф», сообщается на сайте компании: compressortyt.ru.

У компании большой ассортимент оборудования ведущих брендов.

Для проекта НПП «Фолтер» подошел азотный генератор OXYMAT в комплекте с дожимным компрессором Kaeser с диапазоном рабочего давления от 13 до 45 атм. Станция оснащена встроенными фильтрами и датчиками, автоматической регулировкой производительности, единой панелью управления с ЖК-экраном, 4 ресиверами для воздуха и азота с давлением 10 и 40 атм.

Специалисты «ЭнергоПроф» донастроили оборудование, выполнили тестирование во всех режимах и подготовили его к транспортировке.