РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В минувшем году в Домодедове отремонтировали 116 многоквартирных домов, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«По программе губернатора в прошлом году отремонтировали 116 многоквартирных домов. В зависимости от состояния дома определяется перечень работ. Помимо общестроительных работ, там, где подошел срок эксплуатации, меняются лифты, системы газоснабжения с учетом новых стандартов», - сказал Ежокин.

Он добавил, что в 2022 году отремонтируют еще 118 МКД и продолжат ремонт подъездов.