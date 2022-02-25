РИАМО - 25 фев. За минувшие 2 недели в столице на 80% снизилась госпитализация детей, заболевших коронавирусом. В связи с этим более 700 коек, отведенных для борьбы с Covid-19, вернут к оказанию плановой помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние две недели госпитализация детей с ковидом снизилась на 80% по сравнению с пиковыми значениями начала февраля. Поэтому я принял решение вернуть к оказанию плановой стационарной помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под Covid-19», – написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

К плановому приему пациентов вернулся корпус детской больницы Сперанского, также возобновляют плановый прием детская больница Башляевой, инфекционная больница №1 и детская инфекционная больница №6.

В Москве плановая медпомощь детям оказывается в полном объеме и без ограничений. Это касается и высокотехнологичных операций.

За сутки в Москве выявлено 3333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели еще 7459 пациентов. Также скончались 84 человека.

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