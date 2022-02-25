РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 фев. В Домодедове в минувшем году отремонтировали 53 км региональных и муниципальных дорог, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

Глава Домодедова в пятницу подвел социально-экономические итоги развития округа за 2021 год.

«В 2021 году было отремонтировано 53 км региональных и муниципальных дорог и построено 35 км тротуаров. Отремонтировано 47 дорог с переходным типом покрытия, в том числе 29 дорог в отдаленных сельских территориях», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в прошлом году выполнено устройство подъездных и внутриквартальных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для индивидуального строительства в деревнях Артемьево и Глотаево.